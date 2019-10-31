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В РФ могут утвердить ГОСТ для дорог со скоростным движением до 130 км/ч

УрБК, Москва, 31.10.2019. В конце декабря 2019 года в России планируется утвердить новый ГОСТ, который допустит увеличение скорости на трассах до 130 км/ч. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.



Сейчас на российских автомагистралях установлены ограничения до 110 км/ч.



В Росстандарте отметили, что проект устанавливает только общие требования по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. Разработчиком стандарта является ФАУ «РосдорНИИ».



При этом по ГОСТу повышенный скоростной режим на автодорогах допускается устанавливать только при условии соблюдения требований по безопасности дорожного движения.



Как ранее сообщали в Росавтодоре, новый стандарт будет носить рекомендательный характер. Потенциально увеличить скорость возможно на 44 участках трасс: из них на 17 участках (общей протяженностью 32 км) — до 90 км/ч, на 27 участках (1 044 км) — до 110 км/ч. В частности, речь идет о платной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург», где скоростной режим до 130 км/ч планируется повышать поэтапно.



Отметим, увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 км/ч ранее поддержал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

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