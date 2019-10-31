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Вениамин Голубицкий: В Академическом создается один из крупнейших парков в Европе
31 октябрь 2019 (09:28)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий 30 октября 2019 года в рамках международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» рассказал о ходе реализации проекта комплексного освоения территории Академического района в Екатеринбурге.
«На старте проекта мы узнавали пожелания людей, которые хотели бы жить в Академическом. Это был 2006 год. С точки зрения уровня развития технологий, цифровизации тогда все было по-другому. Жители Екатеринбурга отвечали, что очень важное значение имеет безопасность. Это пожелание учли в техническом задании. В итоге созданная в районе система безопасности обеспечивает спокойствие и порядок. В районе установлено 3 тыс. 500 видеокамер. Сейчас к нам приезжают со всего мира смотреть, как эта система работает», — рассказал В. Голубицкий.
По его словам, Академический — первый проект строительства жилого района в РФ с нуля в постсоветский период. В рамках его реализации были задействованы решения лучших архитекторов, экспертов, применены инновационные технические решения. В результате застройщику удалось создать мини-город, где живет абсолютно новое сообщество жителей.
Вениамин Голубицкий также рассказал о перспективах развития Преображенского парка.
«В Академическом создается парк, который будет больше Зарядья (парк в одноименном районе Москвы, — прим. ред.) в 2,5 раза. Это будет один из крупнейших в Европе парков», — отметил В. Голубицкий.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«На старте проекта мы узнавали пожелания людей, которые хотели бы жить в Академическом. Это был 2006 год. С точки зрения уровня развития технологий, цифровизации тогда все было по-другому. Жители Екатеринбурга отвечали, что очень важное значение имеет безопасность. Это пожелание учли в техническом задании. В итоге созданная в районе система безопасности обеспечивает спокойствие и порядок. В районе установлено 3 тыс. 500 видеокамер. Сейчас к нам приезжают со всего мира смотреть, как эта система работает», — рассказал В. Голубицкий.
По его словам, Академический — первый проект строительства жилого района в РФ с нуля в постсоветский период. В рамках его реализации были задействованы решения лучших архитекторов, экспертов, применены инновационные технические решения. В результате застройщику удалось создать мини-город, где живет абсолютно новое сообщество жителей.
Вениамин Голубицкий также рассказал о перспективах развития Преображенского парка.
«В Академическом создается парк, который будет больше Зарядья (парк в одноименном районе Москвы, — прим. ред.) в 2,5 раза. Это будет один из крупнейших в Европе парков», — отметил В. Голубицкий.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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