Вениамин Голубицкий: В Академическом создается один из крупнейших парков в Европе

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий 30 октября 2019 года в рамках международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» рассказал о ходе реализации проекта комплексного освоения территории Академического района в Екатеринбурге.«На старте проекта мы узнавали пожелания людей, которые хотели бы жить в Академическом. Это был 2006 год. С точки зрения уровня развития технологий, цифровизации тогда все было по-другому. Жители Екатеринбурга отвечали, что очень важное значение имеет безопасность. Это пожелание учли в техническом задании. В итоге созданная в районе система безопасности обеспечивает спокойствие и порядок. В районе установлено 3 тыс. 500 видеокамер. Сейчас к нам приезжают со всего мира смотреть, как эта система работает», — рассказал В. Голубицкий.По его словам, Академический — первый проект строительства жилого района в РФ с нуля в постсоветский период. В рамках его реализации были задействованы решения лучших архитекторов, экспертов, применены инновационные технические решения. В результате застройщику удалось создать мини-город, где живет абсолютно новое сообщество жителей.Вениамин Голубицкий также рассказал о перспективах развития Преображенского парка.«В Академическом создается парк, который будет больше Зарядья (парк в одноименном районе Москвы, — прим. ред.) в 2,5 раза. Это будет один из крупнейших в Европе парков», — отметил В. Голубицкий.