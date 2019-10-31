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Троих жителей Нижнего Тагила обвиняют в хищении из банкоматов свыше 8 млн рублей
31 октябрь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Нижнего Тагила.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище организованной группой, в крупном и особо крупном размерах», частью 3 статьи 30, пункта «а», частью 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в крупном размере».
По версии следствия, обвиняемые, являясь членами организованной группы, совершили спланированные хищения денежных средств из банкоматов Нижнего Тагила.
Так, 6 декабря 2017 года они, предположительно, обокрали банкомат на ул. Вагоностроителей на сумму свыше 7,3 млн руб. В январе 2018 года из банкомата по ул. Фрунзе было украдено еще 760 тыс. руб.
«В декабре 2018 года при хищении денежных средств из банкомата, расположенного в магазине торговой сети на ул. Каспийская в Нижнем Тагиле, куда они проникли, разобрав кирпичную кладку стены, они были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище организованной группой, в крупном и особо крупном размерах», частью 3 статьи 30, пункта «а», частью 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в крупном размере».
По версии следствия, обвиняемые, являясь членами организованной группы, совершили спланированные хищения денежных средств из банкоматов Нижнего Тагила.
Так, 6 декабря 2017 года они, предположительно, обокрали банкомат на ул. Вагоностроителей на сумму свыше 7,3 млн руб. В январе 2018 года из банкомата по ул. Фрунзе было украдено еще 760 тыс. руб.
«В декабре 2018 года при хищении денежных средств из банкомата, расположенного в магазине торговой сети на ул. Каспийская в Нижнем Тагиле, куда они проникли, разобрав кирпичную кладку стены, они были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
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