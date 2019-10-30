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Идеальное место для жизни в Москве
30 октябрь 2019 (18:53)
Москва — город искушенных. Любая сфера деятельности здесь направлена на создание чего-то нового, необычного и отличного от всего уже имеющегося. Люди хотят пробовать экзотическую кухню, бывать в интересных местах, отдыхать разнообразно, и все это в пределах минимум Садового, максимум — третьего транспортного колец.
Жилой комплекс RED7 рушит все границы разумного, чтобы подчеркнуть яркость и красочность жизни, которую выбирают жители мегаполиса. Создатели ЖК дают возможность перечеркнуть серость будней и забыть о ней раз и навсегда.
Будущая достопримечательность
Это действительно уникальное по своим внешним параметрам архитектурное сооружение, которое выглядит максимально притягательно. Создатели говорят о том, что его дизайн не предопределен трендами современности, а является дальновидным и сам диктует моду будущего. Сам проект и его идея принадлежат известному голландскому бюро MVRDV, которые во всем мире считаются выдающимися. Они создают образ Москвы будущего, используя неординарные идеи:
● ЖК RED7 будет выполнен в оттенках красного, что нетипично для российской современной архитектуры;
● форма здания явит собой трехмерную букву М.
Выбор места несет в себе дань уважения к историческим событиям дореволюционной Москвы. Именно здесь, на Садовом кольце, близ улиц Мясницкой и Сухаревской, располагалась так называемая купеческая знать. Именно она являлась центром элитной жизни столицы, задавала тон, управляла модными веяниями. Сегодня здесь царит атмосфера люкса, как и много лет назад, подчеркнутая аутентичностью архитектурных решений.
Что будет внутри?
Но чего же ожидать будущим жильцам от покупки апартаментов в этом удивительном месте?
Удобные планировки. Квадратура помещения не всегда решает задачи, поставленные перед владельцами. Именно планировка обеспечивает комфорт и удобство последующего существования.
Большой паркинг. Парковка в центре Москвы - это больная мозоль. ЖК RED7 уважает своих клиентов и собирается решить эту проблему на своей территории.
Наличие общественных пространств. Речь о инфраструктуре, которая ожидает будущих жильцов. От гастронома и до лобби - здесь будет всё. В числе сервисов дома не только услуги консьержа, но и также фитнес-зал с бассейном, коворкинг-пространства и многое другое.
Возможность готового дизайна интерьера. Это самое удобное, что может быть для будущих покупателей. Не придется ломать голову над тем, как обустроить квартиру.
Опытные дизайнеры интерьера сделают Вам предложение, от которого Вы не сможете отказаться.
Жилой комплекс RED7 рушит все границы разумного, чтобы подчеркнуть яркость и красочность жизни, которую выбирают жители мегаполиса. Создатели ЖК дают возможность перечеркнуть серость будней и забыть о ней раз и навсегда.
Будущая достопримечательность
Это действительно уникальное по своим внешним параметрам архитектурное сооружение, которое выглядит максимально притягательно. Создатели говорят о том, что его дизайн не предопределен трендами современности, а является дальновидным и сам диктует моду будущего. Сам проект и его идея принадлежат известному голландскому бюро MVRDV, которые во всем мире считаются выдающимися. Они создают образ Москвы будущего, используя неординарные идеи:
● ЖК RED7 будет выполнен в оттенках красного, что нетипично для российской современной архитектуры;
● форма здания явит собой трехмерную букву М.
Выбор места несет в себе дань уважения к историческим событиям дореволюционной Москвы. Именно здесь, на Садовом кольце, близ улиц Мясницкой и Сухаревской, располагалась так называемая купеческая знать. Именно она являлась центром элитной жизни столицы, задавала тон, управляла модными веяниями. Сегодня здесь царит атмосфера люкса, как и много лет назад, подчеркнутая аутентичностью архитектурных решений.
Что будет внутри?
Но чего же ожидать будущим жильцам от покупки апартаментов в этом удивительном месте?
Удобные планировки. Квадратура помещения не всегда решает задачи, поставленные перед владельцами. Именно планировка обеспечивает комфорт и удобство последующего существования.
Большой паркинг. Парковка в центре Москвы - это больная мозоль. ЖК RED7 уважает своих клиентов и собирается решить эту проблему на своей территории.
Наличие общественных пространств. Речь о инфраструктуре, которая ожидает будущих жильцов. От гастронома и до лобби - здесь будет всё. В числе сервисов дома не только услуги консьержа, но и также фитнес-зал с бассейном, коворкинг-пространства и многое другое.
Возможность готового дизайна интерьера. Это самое удобное, что может быть для будущих покупателей. Не придется ломать голову над тем, как обустроить квартиру.
Опытные дизайнеры интерьера сделают Вам предложение, от которого Вы не сможете отказаться.
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