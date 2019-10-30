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Глава Минстроя Владимир Якушев раскритиковал действующий Градостроительный кодекс РФ
30 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Министр строительства РФ Владимир Якушев раскритиковал Градостроительный кодекс Российской Федерации. В ходе проходящего в Екатеринбурге международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» глава Минстроя назвал действующие градостроительные нормы «самой большой ошибкой».
«Градостроительное законодательство в целом — самая большая ошибка. Это наш градостроительный кодекс в том виде, в котором он сегодня находится. Сегодня есть предложения, что его нужно полностью переписать, потому что он становится нечитабельным от того количества изменений, которые мы туда постоянно стараемся засунуть», — заявил министр.
По словам Владимира Якушева, Минстрой старается учитывать существующие недостатки и держать курс на изменение нормативных актов.
«На самом деле, когда мы их меняем, то попадаем в хаос — мы старое остановили, а новые не заработали. Мы должны подумать, надо ли нам менять законодательство, посмотреть более четкие нормы. И отказаться от тех вещей, которые у нас запутаны в Градостроительном кодексе, и пойти более простым путем. Когда начинаешь читать некоторые разделы Градостроительного кодекса, очень сложно понять в конце абзаца, какая мысль в нем закладывалась. А когда начинаем интерпретировать, то и решения на разных уровнях могут быть другими», — пояснил Владимир Якушев.
В этой связи глава Минстроя предложил профессиональному сообществу — участникам форума — решить, нужно ли менять Градостроительный кодекс.
«Наверное, эта тема имеет право на жизнь, чтобы появился рабочий документ. Поэтому хотя бы сейчас подзаконные документы правительства должны быть четкими и понятными, лаконичными и отвечающими на конкретные вопросы», — пожелал министр.
«Градостроительное законодательство в целом — самая большая ошибка. Это наш градостроительный кодекс в том виде, в котором он сегодня находится. Сегодня есть предложения, что его нужно полностью переписать, потому что он становится нечитабельным от того количества изменений, которые мы туда постоянно стараемся засунуть», — заявил министр.
По словам Владимира Якушева, Минстрой старается учитывать существующие недостатки и держать курс на изменение нормативных актов.
«На самом деле, когда мы их меняем, то попадаем в хаос — мы старое остановили, а новые не заработали. Мы должны подумать, надо ли нам менять законодательство, посмотреть более четкие нормы. И отказаться от тех вещей, которые у нас запутаны в Градостроительном кодексе, и пойти более простым путем. Когда начинаешь читать некоторые разделы Градостроительного кодекса, очень сложно понять в конце абзаца, какая мысль в нем закладывалась. А когда начинаем интерпретировать, то и решения на разных уровнях могут быть другими», — пояснил Владимир Якушев.
В этой связи глава Минстроя предложил профессиональному сообществу — участникам форума — решить, нужно ли менять Градостроительный кодекс.
«Наверное, эта тема имеет право на жизнь, чтобы появился рабочий документ. Поэтому хотя бы сейчас подзаконные документы правительства должны быть четкими и понятными, лаконичными и отвечающими на конкретные вопросы», — пожелал министр.
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