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Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 23 коп.

30 октябрь 2019 (17:13)

УрБК, Москва, 30.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 4 коп. до 63,87 руб., евро — на 23 коп. до 71,01 руб.

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