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Глава Минстроя РФ Владимир Якушев призвал формировать в российских городах комфортную среду

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Приоритетной задачей Министерства строительства России является формирование комфортной городской среды в населенных пунктах страны. Об этом в ходе открывшегося сегодня в Екатеринбурге международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia» заявил министр строительства РФ Владимир Якушев.



«Мы формируем образ жизни граждан. Простой пример — создание общественных пространств показало, насколько высок спрос на них. Первые проекты развития благоустройства получили положительный отклик со стороны граждан. И если раньше в рейтинге самого популярного досуга россиян на первых строчках значилось посещение торгового центра, то сейчас все больше людей отдают предпочтение прогулкам по удобным и уютным улицам своего города», — заявил министр.



По словам Владимира Якушева, формирование комфортной городской среды — это одно из ключевых направлений нацпроекта «Жилье и городская среда».



«Перед нами стоит задача не просто обеспечить людей квадратными метрами, парками и коммунальными услугами, наша общая задача — сделать жизнь в наших городах безопасной, комфортной и интересной», — отметил министр.



Говоря об открывшемся форуме «100+ Forum Russia», министр указал, что география его участников насчитывает больше 20 стран — из Азии, Африки, Австралии, Америки, Европы.



«Рассуждая о развитии городов, мы говорим, что город будущего — это «умный город». Проект цифровой информации и информатизации процессов, а также комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры под названием «умный город» стал еще одной ступенью для обеспечения россиян комфортной средой для жизни», — сообщил глава Минстроя.



В качестве примера успешных проектов городского благоустройства Владимир Якушев назвал открытие набережной в городе Верхняя Тура Свердловской области, которое состоялось в сентябре, а также другие проекты в разных регионах России. По его словам, до 2024 года федеральные власти планируют реализовать 480 проектов по благоустройству в регионах.



В свою очередь, в качестве проблемного направления глава Минстроя назвал расселение граждан из аварийного жилья.



«Мы говорим, что город будущего — это город без аварийного жилья. Невозможно жить в таком городе, когда в жилье что-то угрожает жизни и здоровью. На утверждении правительства РФ сегодня находится стратегия развития строительной отрасли до 2030 года. В ней особое внимание уделяется повышению компетенции и росту числа профессионалов. Минстрой готов оказывать поддержку для создания отраслевых архитектурных объединений, которые возглавят молодые, амбициозные архитекторы. Архитекторы — это важное звено во взаимодействии с властью, бизнесом и гражданами», — сообщил министр.



По словам Владимира Якушева, стране необходимы молодые амбициозные специалисты для создания прямого механизма по участию граждан в создании комфортной городской среды.



«Они смогут взглянуть на формирование городского пространства под новым углом и вывести Россию на новый уровень в сфере создания городов будущего», — отметил он.

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