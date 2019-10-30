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В Свердловской области 31 октября ожидается сильный снег и метель

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Свердловской области 31 октября местами ожидается сильный снег и метель. Возможно ухудшение видимости, образование снежных заносов и скользкое дорожное покрытие. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.



Ведомство просит жителей соблюдать меры безопасности. Необходимо закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности стоит исключить поездки на автомобиле.



«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности», — говорится в сообщении.



В МЧС предупреждают: находясь в дороге, будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости, старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности или при очень плохой видимости нужно включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги, ждать помощи в автомобиле, двигатель оставить включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.



В Управлении ГИБДД по Свердловской области также просили водителей быть осторожными при смене стиля вождения с наступлением зимнего сезона.

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