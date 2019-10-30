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Skoda отзывает более 718 автомобилей Rapid в РФ из-за возможных проблем с системой экстренного реагирования

УрБК, Москва, 30.10.2019. В России «Фольксваген Груп Рус» (официальный представитель Skoda на российском рынке) отзывает 718 автомобилей Skoda Rapid из-за возможных проблем в работе системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованных в 2019 году.



«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что конфигурация MBConnect была неправильно выполнена, и по этой причине система «ЭРА-ГЛОНАСС» не работает должным образом», — говорится в сообщении.



На автомобилях необходимо активировать систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.

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