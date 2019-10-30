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Проект реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге утвердят с учетом мнения горожан
30 октябрь 2019 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высоко оценил общественное обсуждение проекта генерального плана развития города до 2035 года. По его мнению, формат обсуждений с горожанами себя полностью оправдывает. Об этом глава города заявил журналистам в ходе международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, деловую программу которого он сегодня открыл.
«Если вы заметили, мы достаточно открыты. У нас есть проекты, которые мы выставляем на обсуждение с горожанами. Это не только реконструкция улицы Вайнера. Например, мы смотрим новый проект стелы на въезде в Екатеринбург, собираем мнение людей. Дальше надо будет принимать уже технологические решения», — сообщил Александр Высокинский.
Говоря о реконструкции улицы Вайнера, глава города пояснил, что это пространство должно быть удобным для отдыха жителей Екатеринбурга.
«Потому что, с одной стороны, улица Вайнера должна быть широким пешеходным проспектом, не заставленным скамейками и кадками с деревьями, с другой стороны, она должна быть уютной. Это надо будет совмещать. Поэтому мы представили горожанам проект Главархитектуры, сейчас посмотрим мнение, потом будет принимать итоговое решение», — добавил Александр Высокинский.
«Если вы заметили, мы достаточно открыты. У нас есть проекты, которые мы выставляем на обсуждение с горожанами. Это не только реконструкция улицы Вайнера. Например, мы смотрим новый проект стелы на въезде в Екатеринбург, собираем мнение людей. Дальше надо будет принимать уже технологические решения», — сообщил Александр Высокинский.
Говоря о реконструкции улицы Вайнера, глава города пояснил, что это пространство должно быть удобным для отдыха жителей Екатеринбурга.
«Потому что, с одной стороны, улица Вайнера должна быть широким пешеходным проспектом, не заставленным скамейками и кадками с деревьями, с другой стороны, она должна быть уютной. Это надо будет совмещать. Поэтому мы представили горожанам проект Главархитектуры, сейчас посмотрим мнение, потом будет принимать итоговое решение», — добавил Александр Высокинский.
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