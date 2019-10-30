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Доля некачественных дорог в Свердловской области составляет 50%

В Свердловской области в 2018 году доля качественных дорог составила 50,1%, некачественных — 49,9%. Об этом говорится в исследовании Росстата.



По качеству дорог регион находится на 29 месте среди субъектов РФ.



Первые три позиции рейтинга занимают Москва (доля качественных дорог — 97%), ХМАО (84,5%) и Ставропольский край (74,9%).



К регионам РФ, в которых дороги меньше всего соответствуют нормативным требованиям, относятся Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).



Критерием, на основе которого составлен рейтинг, стала доля дорог регионального и муниципального значения, которые соответствуют нормативным требованиям.

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