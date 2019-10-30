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ММК-УГОЛЬ победил в конкурсе корпоративной автоматизации «1С: Проект года»

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2019. ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) вошло в число победителей конкурса «1С: Проект года». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Компания победила в номинации «Лучший проект в отрасли» в категории «Добывающая промышленность».



Высокой оценки организационного комитета конкурса удостоился реализованный в ООО «ММК-УГОЛЬ» проект по оптимизации системы планирования, учета и контроля за производственными и финансовыми показателями с использованием программных продуктов «1С: ERP Горнодобывающая промышленность» и «1С: Документооборот КОРП».



Решение внедрить такую систему, учитывающую особенности добычи и переработки угля в ООО «ММК-УГОЛЬ» с помощью электронной платформы «1С: ERP Горнодобывающая промышленность», было принято в компании в 2016 году. Внедрение информационных систем осуществлялось под контролем ООО «ММК-Информсервис» в качестве внутреннего консультанта, с привлечением стороннего подрядчика ООО «Синерго СофтСистемс», погруженного в отраслевую специфику горнодобывающей промышленности и имеющего опыт внедрения ERP-систем на базе решений «1С: Предприятие».



В ходе реализации проекта, завершенного в 2018 году, были автоматизированы следующие направления деятельности: бухгалтерский и налоговый учет; оперативный учет и управление производством по основным процессам (добыча, подготовительные работы, перевозки и транспорт, отгрузка продукции железнодорожным транспортом); управленческий учет; казначейство и управление денежными средствами; расчет себестоимости продукции; документооборот; распределение накладных расходов по объектам строительства.



«Результатом внедрения системы «1С: ERP Горнодобывающая промышленность 2» стала оптимизация существующих бизнес-процессов. ООО «ММК-УГОЛЬ» получило комплексную систему учета, в которой сведены в единое информационное пространство оперативный производственный учет (добыча, обогащение, перевозки, отгрузка, транспорт и ремонты), управленческий и регламентированный учет. В ходе проекта достигнута основная цель — быстрое «закрытие» месяца. Кроме того, была проделана большая и успешная работа по организации взаимодействия с учетными системами головной компании — ПАО «ММК» — в части централизованного управления нормативно-справочной информацией (номенклатура, контрагенты, договора контрагентов), взаиморасчетами, казначейством, бюджетированием, тендерной площадкой, электронным документооборотом. Бесшовная интеграция с решением «1С: Документоборот КОРП» обеспечила возможность быстрого внутреннего согласования заявок на расход денежных средств, заказов на внутреннее потребление и других внутренних документов», — говорится в сообщении.



Международный конкурс «1С: Проект года» проводится уже в третий раз. Его цель — определение передовых пользователей и партнеров, которые добились максимальных успехов в цифровизации, продвижение знаковых проектов внедрения решений системы «1С: Предприятие 8». В этом году на конкурс было подано более 140 проектов. Церемония награждения победителей конкурса состоялась 11 октября 2019 года в рамках 6-го Бизнес-форума 1С: ERP в Москве.

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