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Сеть «Связной» заплатит екатеринбуржцу за некачественный iPad 359 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. ООО «Сеть Связной» заплатит покупателю в Екатеринбурге 359 тыс. 758 руб. за некачественный товар. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале текущего года мужчина оформил заказ в интернет-магазине, одним из пунктов которого было приобретение планшетного компьютера Apple iPad Pro стоимостью 131 тыс. 090 руб.



«При получении заказа в магазине «Связной» покупатель обнаружил у товара ряд недостатков: боковые рамки корпуса отклеивались от экрана, из-за чего была видна щель между корпусом и экраном, наружу выходили остатки клея. Техника в таком состоянии ему была не нужна, он попросил сотрудников магазина и претензионного отдела фирмы зафиксировать недостатки и заменить товар. Однако все его претензии остались без ответа», — говорится в сообщении.



Мужчина подал иск к ООО «Сеть Связной» о защите прав потребителей в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Истец просил взыскать стоимость планшета — 131 тыс. 090 руб., неустойку за просрочку возврата денежных средств в размере 107 тыс. 493 руб., 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф за неудовлетворение претензии потребителя, а также почтовые расходы в размере 384 руб.



Решением районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С ООО «Сеть Связной» полностью взыскана стоимость товара, неустойка и почтовые расходы, штраф (119 тыс. 791 руб.), частично — компенсация морального вреда (1 тыс. руб.).



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и принес на него жалобу в Свердловский областной суд.



Принимая во внимание неправомерный отказ ответчика от принятия товара, требование истца о взыскании оплаченных за товар денежных средств Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал обоснованным. Судебная коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу, полностью согласилась с данным выводом. Все остальные требования искового заявления также правомерно удовлетворены в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Свердловский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

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