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Свердловское правительство одобрило проект бюджета на 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Правительство Свердловской области одобрило законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов, прогноз социально-экономического развития региона, программу управления государственной собственностью и закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Прогноз доходов областной казны на 2020 год составит 260 млрд руб., что выше первоначально утвержденного на 11 млрд. Основные бюджетообразующие налоги — на прибыль организаций и на доходы физических лиц — обеспечат 75% налоговых и неналоговых доходов областной казны.



«Общий объем безвозмездных поступлений на 2020 год планируется в сумме 26 млрд руб. Объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования определен в сумме 63,2 млрд руб., что на 4,2 млрд руб. больше утвержденного на 2019 год. Поступления в областной бюджет от использования государственного имущества Свердловской области прогнозируются на уровне 482,2 млн руб., от приватизации — 3 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Расходы региональной казны запланированы в объеме 286,9 млрд руб. На финансирование социальной сферы в 2020 году будет направлено 186,7 млрд руб. На образование предусмотрено 76 млрд руб., на социальную политику — 75,1 млрд, на здравоохранение — 26,4 млрд, на физическую культуру и спорт — 6,1 млрд, на культуру — 3,1 млрд руб.

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