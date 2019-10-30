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В Екатеринбурге торжественно открыли «Всемирный день городов»
30 октябрь 2019 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Екатеринбурге сегодня, 30 октября 2019 года состоялось Торжественное открытие «Всемирного дня городов». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поприветствовал гостей и отметил, что впервые в российской истории столь масштабное мероприятие проходит в нашей стране.
«Мы горды честью, оказанной нам ООН-Хабитат, доверившей провести Всемирный день городов, и рады видеть коллег со всего мира. Для всех нас это прекрасная возможность для обмена опытом и взглядами. Столица Урала прошла большой путь — от регионального промышленного центра к центру международного сотрудничества. И теперь главное в современном мире — это люди, человеческий потенциал», — отметил глава Екатеринбурга.
«Мы живем в эпоху глобальных трансформаций: городской среды, общественных пространств и отношения к планете, которую мы всего лишь «арендуем». Поздравляю всех гостей уральской столицы с открытием Всемирного дня городов, желаю плодотворной работы на полях сессий. И пусть снег, выпавший сегодня в Екатеринбурге, компенсируется теплом наших сердец», — сказал он.
В ответном слове исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Монд Шериф поблагодарила Александра Высокинского за гостеприимство и поздравила уральскую столицу с проведением масштабного международного мероприятия, отметив прекрасную организацию.
«Всемирный день городов» ООН-Хабитат проводится с 2013 года с целью привлечь внимание широкой общественности к проблемам мировой урбанизации. Екатеринбург — первый российский город, который станет местом проведения этого форума. Мероприятия пройдут 30 и 31 октября 2019 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поприветствовал гостей и отметил, что впервые в российской истории столь масштабное мероприятие проходит в нашей стране.
«Мы горды честью, оказанной нам ООН-Хабитат, доверившей провести Всемирный день городов, и рады видеть коллег со всего мира. Для всех нас это прекрасная возможность для обмена опытом и взглядами. Столица Урала прошла большой путь — от регионального промышленного центра к центру международного сотрудничества. И теперь главное в современном мире — это люди, человеческий потенциал», — отметил глава Екатеринбурга.
«Мы живем в эпоху глобальных трансформаций: городской среды, общественных пространств и отношения к планете, которую мы всего лишь «арендуем». Поздравляю всех гостей уральской столицы с открытием Всемирного дня городов, желаю плодотворной работы на полях сессий. И пусть снег, выпавший сегодня в Екатеринбурге, компенсируется теплом наших сердец», — сказал он.
В ответном слове исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Монд Шериф поблагодарила Александра Высокинского за гостеприимство и поздравила уральскую столицу с проведением масштабного международного мероприятия, отметив прекрасную организацию.
«Всемирный день городов» ООН-Хабитат проводится с 2013 года с целью привлечь внимание широкой общественности к проблемам мировой урбанизации. Екатеринбург — первый российский город, который станет местом проведения этого форума. Мероприятия пройдут 30 и 31 октября 2019 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
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