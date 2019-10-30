Новости дня

В Березовском за нарушение правил обращения с отходами осудят директора «УК Гор Свет»

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Березовском перед судом предстанет директор ЗАО «УК Гор Свет». Он обвиняется в нарушении правил обращения с отходами, что привело к загрязнению окружающей среды.



Обвинительное заключение в отношении 45-летнего директора ЗАО «УК Гор Свет» утвердила прокуратура города Березовского. Руководитель обвиняется по части 2 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды».



По версии следствия, являясь гендиректором ЗАО «УК Гор Свет», обвиняемый осуществляя деятельность исполнительного директора ООО «Эко-Логика», с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года при отсутствии законных оснований размещал на непредназначенных земельных участках в районе пос. Красногвардейского отходы производства и потребления, относящиеся к IV классу опасности.



В частности, были размещены отходы населения — отходы бытовые несортированные и мусор от сноса и разборки зданий. Также обвиняемым были приняты и размещены ил МУП «Водоканал» Березовского.



«Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз. Общий ущерб, нанесенный экологии, составил свыше 169 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:26</span><br /><strong>В Березовском за нарушение правил обращения с отходами осудят директора «УК Гор Свет»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Березовском перед судом предстанет директор ЗАО «УК Гор Свет». Он обвиняется в нарушении правил обращения с отходами, что привело к загрязнению окружающей среды.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090982-v-berezovskom-za-narushenie-pravil-obrascheniya-s-othodami-osudyat-direktora-uk-gor-svet.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: