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В Березовском за нарушение правил обращения с отходами осудят директора «УК Гор Свет»
30 октябрь 2019 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Березовском перед судом предстанет директор ЗАО «УК Гор Свет». Он обвиняется в нарушении правил обращения с отходами, что привело к загрязнению окружающей среды.
Обвинительное заключение в отношении 45-летнего директора ЗАО «УК Гор Свет» утвердила прокуратура города Березовского. Руководитель обвиняется по части 2 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды».
По версии следствия, являясь гендиректором ЗАО «УК Гор Свет», обвиняемый осуществляя деятельность исполнительного директора ООО «Эко-Логика», с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года при отсутствии законных оснований размещал на непредназначенных земельных участках в районе пос. Красногвардейского отходы производства и потребления, относящиеся к IV классу опасности.
В частности, были размещены отходы населения — отходы бытовые несортированные и мусор от сноса и разборки зданий. Также обвиняемым были приняты и размещены ил МУП «Водоканал» Березовского.
«Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз. Общий ущерб, нанесенный экологии, составил свыше 169 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу.
Обвинительное заключение в отношении 45-летнего директора ЗАО «УК Гор Свет» утвердила прокуратура города Березовского. Руководитель обвиняется по части 2 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды».
По версии следствия, являясь гендиректором ЗАО «УК Гор Свет», обвиняемый осуществляя деятельность исполнительного директора ООО «Эко-Логика», с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года при отсутствии законных оснований размещал на непредназначенных земельных участках в районе пос. Красногвардейского отходы производства и потребления, относящиеся к IV классу опасности.
В частности, были размещены отходы населения — отходы бытовые несортированные и мусор от сноса и разборки зданий. Также обвиняемым были приняты и размещены ил МУП «Водоканал» Березовского.
«Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз. Общий ущерб, нанесенный экологии, составил свыше 169 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу.
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