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В Свердловской области средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья выросла более чем на 5 тыс. рублей

Средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья в Свердловской области за 9 месяцев 2019 года выросла на 5 тыс. 678 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



В январе-сентябре 2019 года средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением, составила 45 тыс. 943 руб. (в январе-сентябре 2018 года — 40 тыс. 265 руб.).



В январе-сентябре 2019 года физические лица продали 220,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений (в январе-сентябре 2018 года — 542,8 тыс. кв. м.), из них в Екатеринбурге — 206,9 тыс. кв. м. (в январе-сентябре 2018 года — 538,8 тыс. кв. м.).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:15</span><br /><strong>В Свердловской области средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья выросла более чем на 5 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья в Свердловской области за 9 месяцев 2019 года выросла на 5 тыс. 678 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Свердловскстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090981-v-sverdlovskoy-oblasti-srednyaya-stoimost-stroitelstva-1-kv-m-zhilya-vyrosla-bolee-chem-na-5-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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