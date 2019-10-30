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В Свердловской области средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья выросла более чем на 5 тыс. рублей
30 октябрь 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья в Свердловской области за 9 месяцев 2019 года выросла на 5 тыс. 678 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
В январе-сентябре 2019 года средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением, составила 45 тыс. 943 руб. (в январе-сентябре 2018 года — 40 тыс. 265 руб.).
В январе-сентябре 2019 года физические лица продали 220,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений (в январе-сентябре 2018 года — 542,8 тыс. кв. м.), из них в Екатеринбурге — 206,9 тыс. кв. м. (в январе-сентябре 2018 года — 538,8 тыс. кв. м.).
В январе-сентябре 2019 года средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением, составила 45 тыс. 943 руб. (в январе-сентябре 2018 года — 40 тыс. 265 руб.).
В январе-сентябре 2019 года физические лица продали 220,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений (в январе-сентябре 2018 года — 542,8 тыс. кв. м.), из них в Екатеринбурге — 206,9 тыс. кв. м. (в январе-сентябре 2018 года — 538,8 тыс. кв. м.).
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