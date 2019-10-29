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Около 89% работающих россиян положительно оценивают «теневой рынок» самозанятых

УрБК, Москва, 29.10.2019. Большинство работающих россиян (88,8%) одобряют деятельность самозанятых и готовы поддерживать ее по мере собственного благосостояния. Всего 1% россиян негативно относится к теневому рынку труда и только 2% из 1 тыс. 215 опрошенных в 27 субъектах РФ оценивают его «скорее, отрицательно», сообщается в исследовании РАНХиГС.



Выяснилось, что «теневой рынок» самозанятости для россиян — по-прежнему один из главных источников рабочей силы. В 2006 году к нему обращались 56% опрошенных, в 2016 году — 51,3%, в 2019 году — 50%. Снизились только расходы граждан на эти услуги. В 2013 году одно домохозяйство тратило в среднем 7,4 тыс. руб. на услуги самозанятых; в 2016 году — 6,1 тыс. руб., в 2019 году — около 4,8 тыс. руб.



В РАНХиГС уверены, что основной фактор, определяющий количество потребителей «теневого» рынка товаров и услуг — уровень материального положения семей. Чем он выше, тем больше включенность потребителей в данный процесс. Представления о том, что это неправильно, не имеют для них значения.



Более трети участников исследования (42,4%) признались, что благодаря оплате «из рук в руки» услуги обходятся им дешевле (не надо платить налоги). 36,6% не нравится медлительность аналогичных сервисных центров, которые тратят время на оформление договора. Еще треть (31,4%) убеждены, что помогают родным и друзьям, приглашая кандидатов по их рекомендации. 25,5% оценивают полученные услуги не слишком высоко (только как «приемлемые») и, возможно, поэтому не считают необходимым их официально оформлять. 23,9% уверены, что частники работают более оперативно. 14,2% сказали, что им проще попросить об услуге знакомых или соседей, а 16,2% признались, что по привычке обращаются к одним и тем же людям.



Только 8,1% опрошенных смущает тот факт, что они передали рабочим деньги без договоров и уплаты налогов. 87,5% респондентов не затрудняются с оплатой из рук в руки. Не беспокоит данный факт 59,9% из них, еще 27,6% ответили: «Скорее, не беспокоит».



По мнению ученых, многие россияне не имеют альтернативы услугам частников, которые всегда «под рукой» или в шаговой доступности. Граждане довольны их работой и потому не хотят с ними расставаться. В РАНХиГС отмечают, что самозанятые не могут существовать без поддержки населения, которое дает этой сфере деятельности высокие положительные оценки. 76,4% опрошенных (отвечали только официально работающие жители российских регионов) убеждены, что самозанятость как форму экономической деятельности необходимо развивать. О ее запрете высказались только 6,2%. Это позволяет говорить о предпосылках развития самостоятельной занятости на российском рынке труда в ближайшей перспективе.

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