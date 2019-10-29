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Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей из-за возможных проблем с двигателем

УрБК, Москва, 29.10.2019. В России «Фольксваген Груп Рус» отзывает 27 автомобилей Lamborghini Aventador из-за возможных проблем с двигателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованных c 2017 по 2019 годы.



«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу). Тем не менее после выключения двигатель можно беспрепятственно запустить», — говорится в сообщении.



На автомобилях необходимо обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.



Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.

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