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Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей из-за возможных проблем с двигателем
29 октябрь 2019 (15:37)
УрБК, Москва, 29.10.2019. В России «Фольксваген Груп Рус» отзывает 27 автомобилей Lamborghini Aventador из-за возможных проблем с двигателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, реализованных c 2017 по 2019 годы.
«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу). Тем не менее после выключения двигатель можно беспрепятственно запустить», — говорится в сообщении.
На автомобилях необходимо обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.
Речь идет об автомобилях, реализованных c 2017 по 2019 годы.
«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу). Тем не менее после выключения двигатель можно беспрепятственно запустить», — говорится в сообщении.
На автомобилях необходимо обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.
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