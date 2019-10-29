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В Екатеринбурге продлили сроки общественных обсуждений генплана развития города

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Екатеринбурге до 29 декабря 2019 года продлили сроки общественных слушаний генплана развития города. Об этом в ходе информационного часа в Екатеринбургской городской думе рассказал заместитель главы муниципалитета по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



Как сообщается на официальном портале города, он призвал всех неравнодушных граждан присылать властям свои предложения и замечания по проекту генерального плана развития муниципалитета.



Также в ходе заседания постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов рассказал об основных положениях проекта генплана, об акценте на сохранении и развитии естественного природного каркаса уральской столицы и о разделении города на 57 планировочных микрорайонов.



«Более тщательная детальная разработка позволяет нам понять, как будет развиваться город в целом и, в частности, по микрорайонам мегаполиса. В этом есть неоспоримая логика: к примеру, микрорайоны Академический и Солнечный в сравнении с обжитыми территориями Екатеринбурга развиваются более интенсивно, что влечет за собой необходимость проектирования и возведения в новых районах большего количества школ, детсадов и объектов социальной сферы», — сказал Алексей Бирюлин.



Он отметил, что в тех районах, где существенный рост строительства жилья не планируется, предусмотрены комплексные меры по реновации жилого и социального фондов.

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