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Компания Брусника вошла в топ-5 рейтинга самых надежных российских застройщиков

УрБК, Москва, 29.10.2019. Компания Брусника вошла в топ-5 рейтинга самых надежных российских застройщиков по версии журнала Forbes.



«Компания была основана в Тюмени в 2004 году, в 2015-м головной офис переехал в Екатеринбург. Брусника работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте и Московской области. Ее основным владельцем считается гендиректор Алексей Круковский», — пишет Forbes.



Для того, чтобы определить самых надежных застройщиков, Forbes взял из Единого реестра застройщиков 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016-2018 годы. Специалисты портала dataflat.ru на основании данных Росреестра и прайс-листов застройщиков составили выборку 30 крупнейших девелоперов по выручке. В результате был составлен список из 20 компаний, выручка которых от продажи недвижимости за 2016-2018 годы превысила 50 млрд руб. Далее эти застройщики были ранжированы по темпам роста финансовых показателей, объемам ввода жилья в эксплуатацию, прозрачности бизнеса и другим критериям.



Составители рейтинга отмечают, что в 2016-2018 годы Брусника ввела в эксплуатацию почти 685 тыс. кв. м. недвижимости. Выручка за этот период составила 60,6 млрд руб.

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