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Российским потребителям отказ от «санкционной» еды обходится в 445 млрд рублей в год

УрБК, Москва, 29.10.2019. Российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за введенных правительством РФ в 2014 году продовольственных контрсанкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование РАНХиГС и ЦЭФИР.



Общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд руб. — или около 3 тыс. руб. на человека в год. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины — и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности.



Сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями.



К успешному импортозамещению эксперты отнесли птицу, свинину и помидоры. Общие выгоды потребителей составили 75 млрд руб. в год.

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