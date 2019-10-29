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Прокуратура может добиться призыва в армию депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова

29 октябрь 2019 (13:26)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Прокуратура начала проверку в отношении депутата Екатеринбургской городской думы Андрея Пирожкова в связи с возможным уклонением от службы в армии.

«Проверкой, проведенной прокуратурой Екатеринбурга, установлена совокупность обстоятельств, указывающих на возможное наличие у Пирожкова умысла на уклонение от призыва на военную службу», — заявили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В адрес председателя призывной комиссии региона направлено прокурорское представление о необходимости проверки законности предоставления Андрею Пирожкову освобождения от призыва на военную службу.

Известно, что отсрочку депутат гордумы получил в октябре 2019 года решением призывной комиссии Чкаловского района Екатеринбурга.

«К настоящему времени оно отменено», — пояснила УрБК старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Параллельно военкому Чкаловского района поручено обеспечить вызов Андрея Пирожкова на мероприятия, связанные с осуществлением призыва граждан на военную службу. Отметим, что окончательное решение призывной комиссии в отношении депутата сейчас находится на контроле прокуратуры области.

Сам Андрей Пирожков для комментариев пока не доступен.

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