Застройщик Академического вошел в список самых надежных по версии Forbes

УрБК, Москва, 29.10.2019. ГК «Кортрос» в списке Forbes заняла 13 строчку среди самых надежных девелоперов России.Выручка компании за 2016-2018 годы составила 53,3 млрд руб. За указанный период ГК «Кортрос» ввела в эксплуатацию 684 тыс. 400 кв. м.«Компания создана в 2005 году холдингом «Ренова» Виктора Вексельберга и до 2013 года работала под брендом «Ренова-стройгруп». За 14 лет застройщик сдал более 2,5 млн кв. м. жилья в восьми регионах России. В портфеле компании более 20 проектов, среди которых район «Академический» в Екатеринбурге — один из крупнейших строительных проектов в Европе», — пишет Forbes.В Екатеринбурге ГК «Кортрос» возводит Академический район. Реализацию проекта в рамках комплексного освоения территории осуществляет специализированный застройщик АО «РСГ-Академическое».К 2026 году проект предполагает возведение в общей сложности 9 млн кв. м. жилой площади и свыше 4 млн кв. м. коммерческой и промышленной застройки, а проживать в самом современном и перспективном районе Екатеринбурга будет 325 тыс. человек.ГК «Кортрос» также построила крупнейший отель в Европе — Azimut Sochi на 3 тыс. 600 номеров.Для того, чтобы определить самых надежных застройщиков, Forbes взял из Единого реестра застройщиков 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016-2018 годы. Специалисты портала dataflat.ru на основании данных Росреестра и прайс-листов застройщиков составили выборку 30 крупнейших девелоперов по выручке. В результате был составлен список из 20 компаний, выручка которых от продажи недвижимости за 2016-2018 годы превысила 50 млрд руб.