Новости дня

У жителя Екатеринбурга арестовали дом из-за долга в 7 млн рублей

29 октябрь 2019 (12:52)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Судебные приставы Белоярского районного отдела арестовали дом екатеринбуржца в поселке Косулино площадью 180 кв. м. за кредитные долги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

По информации регистрирующих органов, у должника есть квартира в Кировском районе Екатеринбурга, а также дом и земельный участок в селе Косулино Белоярского района. Общий долг по кредитным платежам составляет 7 млн руб.

На коттедж был составлен акт описи и ареста имущества. В случае, если должник не приступит к погашению задолженности, дом реализуют на торгах.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: