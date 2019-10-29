Перспективы комплексной и точечной застройки в Екатеринбурге

Екатеринбург — один из самых быстроразвивающихся мегаполисов современной России. На протяжении уже почти двух десятков лет в городе ежегодно сдается порядка 1 миллиона квадратных метров нового жилья. В связи с этим в уральской столице не утихает дискуссия о том, какие методы массового строительства являются наиболее приемлемыми и эффективными. При этом традиционно выделяется два диаметрально противоположных подхода — точечная застройка и комплексное освоение новых территорий.Проекты комплексного развития запускают новые локации и позволяют обеспечить качественно новый уровень жизни. Точечная застройка, в свою очередь, решает локальные задачи, предоставляя более современные возможности для проживания на территориях со старой застройкой.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал УрБК о перспективах комплексной и точечной застройки Екатеринбурга. Он отмечает, что в настоящее время оба формата в уральской столице успешно развиваются и имеют хороший потенциал для развития.По данным УПН, в настоящее время доля проектов комплексной застройки в Екатеринбурге составляет около 30%. Самые крупные из них реализуются в районах Академический, Солнечный и Широкая речка. Несмотря на то, что проекты серьезно различаются как по размерам, так и по комплексности применяемого при их создании подхода, их рост и развитие демонстрируют, что сам по себе такой метод освоения территории более чем востребован.Напомним, что первые проекты комплексного освоения территории в Екатеринбурге появились в середине 2000-х годов. Одним из драйверов роста объемов жилищного строительства стал резкий рост спроса на качественное новое жилье со стороны населения. Удовлетворить его стало возможным благодаря старту проектов комплексного освоения территории, где девелоперы и органы власти совместно решают задачу создания комфортных условий для жизни горожан. Именно это стимулировало запуск крупных проектов на свободных территориях. Самым масштабным из них стала застройка Академического района.Как отмечает Михаил Хорьков, долгие годы доля проектов комплексной застройки в структуре строящегося жилья Екатеринбурга непрерывно росла. Однако в последнее время ситуация стала меняться. В городе стало появляться больше проектов точечной застройки. Это связано с тем, что девелоперы стали активнее расселять частный сектор и проводить редевелопмент территорий.«Когда мы говорим о точечной застройке, то необязательно речь идет о ситуациях, когда застройщик «втыкает» дом внутри чужого двора. Есть пустыри, заброшенные территории, бывшие промышленные зоны. Иногда девелоперы строят в уже сложившихся районах целые кварталы. Их нельзя назвать территориями комплексного освоения. Это определение нужно использовать только для тех районов, где заново создается социальная инфраструктура, строятся дороги, торговые объекты, формируются новые транспортные связи. Иными словами, там строится не только жилье, но и реализуются другие масштабные проекты», — полагает М. Хорьков.Эксперт считает, что оба формата развития территории в Екатеринбурге имеют хорошие точки роста.«С одной стороны, в Екатеринбурге сохраняется большой объем частного сектора. Вся эта территория создает широкие возможности для развития точечной застройки. Зачастую такие варианты интересны покупателям, которым по тем или иным причинам важна привязка к конкретной локации: работе, школе, родственникам. С другой стороны, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», ежегодный объем жилищного строительства в регионах РФ к 2024 году должен вырасти в 1,5 раза. Быстро нарастить ввод жилья можно только за счет ввода в оборот свободных территорий. Это станет мощным импульсом для реализации проектов комплексной застройки», — рассказал главный аналитик УПН.Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Руслан Музафаров рассказал, что в Екатеринбурге долгое время не было ресурсов для точечной застройки, однако сейчас ситуация постепенно меняется.«В последнее время стало появляться много проектов в центральных и прицентральных районах. Важно понимать, что застройщик не может так просто взять и начать осваивать уже сложившиеся территории. Это три-четыре, зачастую пять, иногда десять лет кропотливой работы. Речь идет о расселении или о проведении редевелопмента (вынос заводов за пределы центра и первого пояса, — прим. ред.). Потому что все хотят строить в этих районах. Но это не так просто. Только в последнее время на рынке стали появляться более-менее свободные площадки. Соответственно, на этих территориях увеличилось число девелоперских проектов», — отмечает Р. Музафаров.Участники рынка подчеркивают, что проекты точечной застройки, как правило, хорошо обеспечены необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Поэтому застройщикам выгодно осваивать эти территории.В свою очередь, директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что будущее Екатеринбурга напрямую связано с реализацией проектов комплексного освоения территорий.«В городе будут строить как можно больше квадратных метров для как можно большего числа людей. На это ориентированы новые «майские указы». Также на это заточены все главы регионов. Очевидно, что резко увеличить объемы можно только за счет территорий комплексной застройки», — считает В. Калугин.Проекты комплексной застройки имеют несомненные преимущества перед отдельными объектами. Главное — при проектировании нового района с нуля создается социальная, транспортная, инженерная, коммерческая инфраструктура, ориентированная на современные стандарты, в том числе в части ее доступности для жителей с ограниченными возможностями. Кроме того, такие проекты предполагают единую концепцию и архитектурный стиль всех возводимых зданий. Также они позволяют внедрять новые подходы, например, к обеспечению безопасности на территории, и создавать возможности для отдыха и занятий спортом жителей.Один из ярких и успешных примеров реализации проектов комплексной застройки в Екатеринбурге — Академический, который развивается высокими темпами. Системный подход, заложенный на старте проекта, взаимодействие с региональными и городскими органами власти позволяют создавать комфортные и современные условия для жизни.«В районе поэтапно ведется строительство новых кварталов. Преображенский квартал уже стал настоящим украшением Академического. Расположенный рядом с просторной территорией парка, сейчас это не только любимое место отдыха жителей, но и площадка для проведения крупных городских мероприятий, например, таких, как TheBeatlesFest. В квартале построен детский сад, открыты магазины, кафе, творческие студии», — отмечает генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.«Вслед за Преображенским в Академическом строится квартал «Близкий», первые дома которого уже введены в эксплуатацию. Помимо жилых домов здесь возводится школа, 2 детских сада, обустраиваются зоны отдыха, современные детские и спортивные площадки, — рассказывает Виктор Кривошеин. — Недавно в районе начала работу станция скорой медицинской помощи, началось проектирование поликлиники для взрослых».Также в Академическом районе продолжится формирование Преображенского парка и начнется обустройство набережной реки Патрушиха — таким образом, природные объекты органично вписываются в архитектурный проект.Подготовка к Универсиаде и создание на базе Академического 8 района Екатеринбурга дадут дополнительный импульс строительству спортивной инфраструктуры — Дворца Дзюдо и Академии тенниса — а также административных объектов района.Кроме того, продолжатся работы в части развития транспортной инфраструктуры — строительство развязки Объездной дороги и ул. Серафимы Дерябиной, трамвайной линии.Пример Академического демонстрирует преимущества и возможности комплексного подхода. Застройщики, которые реализуют его, обеспечивают не только строительство жилья, но и формирование социальной и коммерческой инфраструктуры, заботу о безопасности и социальной стабильности на территории, за счет чего получают серьезные конкурентные преимущества перед остальными участниками рынка, а жители — качественно новый уровень комфорта.