Важно
Минэкономразвития предлагает изменить порядок статистического измерения бедности в РФ
29 октябрь 2019 (12:18)
Минэкономразвития предлагает изменить порядок статистического измерения бедности в РФ.
Ведомство предлагает Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми. Таким образом министерство стремится повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд руб.
Как сообщает «Коммерсантъ», с апреля Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан в связи с переходом на новую методику их подсчета, которая обсуждалась последние пять лет. С 2020 года ведомство начнет публикацию данных о бедности в многомерном измерении, в том числе с точки зрения депривации (невозможности типичного необходимого потребления) и социальной исключенности граждан.
Согласно выводам Росстата, количество так называемых очень бедных, или беднейших, категорий сокращается, при этом растет число «просто бедных». По данным ведомства, в первом квартале 2019 года 15,2% опрошенных сообщило, что денег им хватает только на еду, а с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ у них сложности. Это как раз те самые «очень бедные». В первом квартале 2018 года таковых было 16,7%.
Ведомство предлагает Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми. Таким образом министерство стремится повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд руб.
Как сообщает «Коммерсантъ», с апреля Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан в связи с переходом на новую методику их подсчета, которая обсуждалась последние пять лет. С 2020 года ведомство начнет публикацию данных о бедности в многомерном измерении, в том числе с точки зрения депривации (невозможности типичного необходимого потребления) и социальной исключенности граждан.
Согласно выводам Росстата, количество так называемых очень бедных, или беднейших, категорий сокращается, при этом растет число «просто бедных». По данным ведомства, в первом квартале 2019 года 15,2% опрошенных сообщило, что денег им хватает только на еду, а с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ у них сложности. Это как раз те самые «очень бедные». В первом квартале 2018 года таковых было 16,7%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минэкономразвития предлагает изменить порядок статистического измерения бедности в РФ
- Число бедных в РФ в январе-октябре выросло на 10%
- Число бедных в РФ в январе-октябре выросло на 10%
- Численность бедных в России достигла 22 млн человек
- Ольга Голодец: Численность бедных в России достигла критического уровня