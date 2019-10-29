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Минэкономразвития предлагает изменить порядок статистического измерения бедности в РФ

Минэкономразвития предлагает изменить порядок статистического измерения бедности в РФ.



Ведомство предлагает Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми. Таким образом министерство стремится повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд руб.



Как сообщает «Коммерсантъ», с апреля Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан в связи с переходом на новую методику их подсчета, которая обсуждалась последние пять лет. С 2020 года ведомство начнет публикацию данных о бедности в многомерном измерении, в том числе с точки зрения депривации (невозможности типичного необходимого потребления) и социальной исключенности граждан.



Согласно выводам Росстата, количество так называемых очень бедных, или беднейших, категорий сокращается, при этом растет число «просто бедных». По данным ведомства, в первом квартале 2019 года 15,2% опрошенных сообщило, что денег им хватает только на еду, а с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ у них сложности. Это как раз те самые «очень бедные». В первом квартале 2018 года таковых было 16,7%.

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