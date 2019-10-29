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В Екатеринбурге стартовал международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia»
29 октябрь 2019 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Екатеринбурге начал работу международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», который продлится до 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
В первый день состоится Российский форум BIM-технологий, «ИНТЕРКОНСТРОЙ-2019» (Международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков), форум архитектуры и дизайна «АРХ ЕВРАЗИЯ» и ещё ряд «форумов одного дня»: инженерных систем уникальных зданий, нетрадиционных подходов к градостроительству и освоению городского пространства, деревянного строительства в городах будущего.
Сегодня гостей также ждет торжественное открытие выставочной экспозиции «100+ Технологии для городов». В ней примут участие 122 компании, представляющие инновационные материалы и технологии, применяемые в строительстве. Помимо стендов для экспонентов предусмотрены новые форматы для презентации — питч-сессия продуктов, технологий, проектов, Строй-Tube и BIM-Хакатон. На открытой площадке около конгресс-центра представлена экспозиция строительной техники.
В первый день состоится Российский форум BIM-технологий, «ИНТЕРКОНСТРОЙ-2019» (Международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков), форум архитектуры и дизайна «АРХ ЕВРАЗИЯ» и ещё ряд «форумов одного дня»: инженерных систем уникальных зданий, нетрадиционных подходов к градостроительству и освоению городского пространства, деревянного строительства в городах будущего.
Сегодня гостей также ждет торжественное открытие выставочной экспозиции «100+ Технологии для городов». В ней примут участие 122 компании, представляющие инновационные материалы и технологии, применяемые в строительстве. Помимо стендов для экспонентов предусмотрены новые форматы для презентации — питч-сессия продуктов, технологий, проектов, Строй-Tube и BIM-Хакатон. На открытой площадке около конгресс-центра представлена экспозиция строительной техники.
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