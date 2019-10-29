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В Свердловской области нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстановлено

29 октябрь 2019 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Свердловской области нарушенное из-за непогоды электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали. В восстановлении электроснабжения были задействованы 24 бригады энергетиков в составе 150 человек личного состава и 40 единиц техники», — говорится в сообщении.

Напомним, в Свердловской области 28 октября 2019 года из-за прохождения мощного циклона (сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду) 25 тыс. человек остались без электроэнергии.

Энергетики зафиксировали технологические нарушения на объектах в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах.

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