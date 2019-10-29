Новости дня
В Свердловской области нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстановлено
29 октябрь 2019 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Свердловской области нарушенное из-за непогоды электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали. В восстановлении электроснабжения были задействованы 24 бригады энергетиков в составе 150 человек личного состава и 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
Напомним, в Свердловской области 28 октября 2019 года из-за прохождения мощного циклона (сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду) 25 тыс. человек остались без электроэнергии.
Энергетики зафиксировали технологические нарушения на объектах в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах.
«Социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали. В восстановлении электроснабжения были задействованы 24 бригады энергетиков в составе 150 человек личного состава и 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
Напомним, в Свердловской области 28 октября 2019 года из-за прохождения мощного циклона (сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду) 25 тыс. человек остались без электроэнергии.
Энергетики зафиксировали технологические нарушения на объектах в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области из-за циклона 25 тыс. человек остались без электроэнергии
- В Кушве из-за урагана почти 300 домов остались без электричества
- Шквалистый ветер оставил 34 населенных пункта в Свердловской области без электроснабжения
- Циклон обесточил 39 населенных пунктов в Свердловской области
- В городах Свердловской области после шторма полностью восстановлено электроснабжение