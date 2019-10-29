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Группа ЧТПЗ поставила продукцию для модернизации основного производства ГК «Титан»
29 октябрь 2019 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Группа ЧТПЗ поставила 170 т бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 57 до 325 мм и толщиной стенки от 4 до 8 мм группе компаний «Титан» (российская компания, занимающаяся производством и сбытом нефтехимической продукции).
По сообщению пресс-службы Группы «ЧТПЗ», трубы производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов будут задействованы при реконструкции производства кумола на заводе «Омский каучук» — ключевом предприятии Группы компаний «Титан». Новое оборудование позволит обеспечить безопасный и экологически чистый технологический процесс производства кумола, а также снизить расход сырья, энергоресурсов и себестоимость целевого продукта.
«Группа ЧТПЗ обладает диверсифицированным клиентским портфелем: продукция компании используется в различных отраслях промышленности, в том числе в нефтехимической. В 2018 году Складской комплекс ЧТПЗ поставил для предприятий этой отрасли около 6 тысяч тонн трубной продукции», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.
Складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с Группой компаний «Титан» и заводом «Омский каучук» с 2010 года — трубы Группы ЧТПЗ применялись при техническом перевооружении оборудования и строительстве ключевых проектов предприятия.
По сообщению пресс-службы Группы «ЧТПЗ», трубы производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов будут задействованы при реконструкции производства кумола на заводе «Омский каучук» — ключевом предприятии Группы компаний «Титан». Новое оборудование позволит обеспечить безопасный и экологически чистый технологический процесс производства кумола, а также снизить расход сырья, энергоресурсов и себестоимость целевого продукта.
«Группа ЧТПЗ обладает диверсифицированным клиентским портфелем: продукция компании используется в различных отраслях промышленности, в том числе в нефтехимической. В 2018 году Складской комплекс ЧТПЗ поставил для предприятий этой отрасли около 6 тысяч тонн трубной продукции», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.
Складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с Группой компаний «Титан» и заводом «Омский каучук» с 2010 года — трубы Группы ЧТПЗ применялись при техническом перевооружении оборудования и строительстве ключевых проектов предприятия.
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