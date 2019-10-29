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Группа ЧТПЗ поставила продукцию для модернизации основного производства ГК «Титан»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Группа ЧТПЗ поставила 170 т бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 57 до 325 мм и толщиной стенки от 4 до 8 мм группе компаний «Титан» (российская компания, занимающаяся производством и сбытом нефтехимической продукции).



По сообщению пресс-службы Группы «ЧТПЗ», трубы производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов будут задействованы при реконструкции производства кумола на заводе «Омский каучук» — ключевом предприятии Группы компаний «Титан». Новое оборудование позволит обеспечить безопасный и экологически чистый технологический процесс производства кумола, а также снизить расход сырья, энергоресурсов и себестоимость целевого продукта.



«Группа ЧТПЗ обладает диверсифицированным клиентским портфелем: продукция компании используется в различных отраслях промышленности, в том числе в нефтехимической. В 2018 году Складской комплекс ЧТПЗ поставил для предприятий этой отрасли около 6 тысяч тонн трубной продукции», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.



Складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с Группой компаний «Титан» и заводом «Омский каучук» с 2010 года — трубы Группы ЧТПЗ применялись при техническом перевооружении оборудования и строительстве ключевых проектов предприятия.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:44</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ поставила продукцию для модернизации основного производства ГК «Титан»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Группа ЧТПЗ поставила 170 т бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 57 до 325 мм и толщиной стенки от 4 до 8 мм группе компаний «Титан» (российская компания, занимающаяся производством и сбытом нефтехимической продукции).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090944-gruppa-chtpz-postavila-produkciyu-dlya-modernizacii-osnovnogo-proizvodstva-gk-titan.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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