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До 2022 года из бюджета Свердловской области выделят 40 млрд руб. на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В проекте бюджета Свердловской области на 2020-2022 годы предусмотрено 40 млрд руб. на финансирование строительства объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания.



«10 млрд руб. предполагается выделить уже в 2020 году. Сейчас мы должны изыскать эти средства, которые впоследствии будут компенсированы правительством РФ. Дополнительные расходы по объективным причинам приведут к временному росту госдолга региона. Но мы готовы пойти на это, понимая, что расходы на проведение Универсиады не уменьшают объемы социальных программ и работают на перспективы развития», — рассказал Е. Куйвашев.



Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 15 обязательным и 3 дополнительным видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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