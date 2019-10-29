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Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 6,4%

29 октябрь 2019 (11:04)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В январе-сентябре 2019 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 190,1 тыс. кв. м жилья, что на 6,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

В городах и поселках городского типа региона введено 848 тыс. кв. м жилья, в сельской местности — 342,1 тыс. кв. м.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) в январе-сентябре 2019 года приходилось 55,8% (в январе-сентябре 2018 года — 55,6%).

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