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Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 6,4%
29 октябрь 2019 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В январе-сентябре 2019 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 190,1 тыс. кв. м жилья, что на 6,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
В городах и поселках городского типа региона введено 848 тыс. кв. м жилья, в сельской местности — 342,1 тыс. кв. м.
На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) в январе-сентябре 2019 года приходилось 55,8% (в январе-сентябре 2018 года — 55,6%).
В городах и поселках городского типа региона введено 848 тыс. кв. м жилья, в сельской местности — 342,1 тыс. кв. м.
На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) в январе-сентябре 2019 года приходилось 55,8% (в январе-сентябре 2018 года — 55,6%).
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