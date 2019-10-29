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В Сухом Логу состоялся финишный этап автокросса на призы компании «ФОРЭС»

29 октябрь 2019 (10:15)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Сухом Логу состоялся четвертый, финишный этап автокросса на призы ООО «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.

В гонках участвовали автомобилисты на «УАЗах», «ГАЗах» и «ЗИЛах». В их числе — несколько сотрудников Сухоложского подразделения «ФОРЭС», а также другие автомобилисты из Свердловской и Курганской областей, Пермского края и Подмосковья.

«Из 13 человек, которые стартовали на УАЗах, до финиша дошли только семь. Причиной стали непредвиденные поломки. Починить автомобиль и не сойти с трассы удалось только одному участнику — Александру Бизикину (№ 20, Сухой Лог, «ФОРЭС»)», — говорится в сообщении.

В итоговой таблице (после четырех этапов) первое место в классе УАЗ занял Виктор Тишлеев (209 очков, Сухой Лог), второе — Андрей Макаров (203 очка, Камышлов), третье — Владимир Иванов (182 очка, Верещагино, Пермский край).

В общей сложности финишный этап автокросса посетили порядка 2 тыс. человек.

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