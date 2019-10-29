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В Екатеринбурге оштрафуют подрядчика, сорвавшего сроки реконструкции сквера у Оперного театра
29 октябрь 2019 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов 28 октября 2019 года провели выездное совещание с представителями заказчика и подрядчика по благоустройству площадки вокруг Оперного театра. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
По словам Алексея Бубнова, основной объем работ на этой площадке выполнен: установлены светильники нового образца, частично заменены зеленые насаждения, территория перед входом в Оперный театр вымощена гранитной плиткой, вокруг сквера обновлены ограждения.
По мнению Николая Смирнова, подрядчик — компания «Новэкс» — не смог завершить все работы в летнее время, тем самым нарушив промежуточные сроки выполнения этапов работ, поэтому будет подвергнут штрафу.
«К моменту окончания контракта, к 4 декабря, благоустройство площадки вокруг Оперного театра будет закончено. На сегодняшний день осталось облицевать две ротонды, установить балюстрады, постаменты для скульптур львов и выложить гранитной плиткой небольшой участок дорожек. Все это реально сделать в течение ноября», — сообщил министр.
При выявлении недочетов подрядчик исправляет недоделки за свой счет, а испорченные вандалами объекты будут восстановлены до конца текущей недели. После передачи объекта в эксплуатацию это станет обязанностью эксплуатирующей организации.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», рассчитанной до 2024 года, в Екатеринбурге в этом году закончены плановые работы по благоустройству 39 дворовых территорий. Кроме того, реализуются три проекта по общественным территориям: уже приведена в порядок набережная Исети между улицами Малышева и Куйбышева, начата реконструкция парка Зеленая роща и продолжаются работы в сквере у Оперного театра.
По словам Алексея Бубнова, основной объем работ на этой площадке выполнен: установлены светильники нового образца, частично заменены зеленые насаждения, территория перед входом в Оперный театр вымощена гранитной плиткой, вокруг сквера обновлены ограждения.
По мнению Николая Смирнова, подрядчик — компания «Новэкс» — не смог завершить все работы в летнее время, тем самым нарушив промежуточные сроки выполнения этапов работ, поэтому будет подвергнут штрафу.
«К моменту окончания контракта, к 4 декабря, благоустройство площадки вокруг Оперного театра будет закончено. На сегодняшний день осталось облицевать две ротонды, установить балюстрады, постаменты для скульптур львов и выложить гранитной плиткой небольшой участок дорожек. Все это реально сделать в течение ноября», — сообщил министр.
При выявлении недочетов подрядчик исправляет недоделки за свой счет, а испорченные вандалами объекты будут восстановлены до конца текущей недели. После передачи объекта в эксплуатацию это станет обязанностью эксплуатирующей организации.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», рассчитанной до 2024 года, в Екатеринбурге в этом году закончены плановые работы по благоустройству 39 дворовых территорий. Кроме того, реализуются три проекта по общественным территориям: уже приведена в порядок набережная Исети между улицами Малышева и Куйбышева, начата реконструкция парка Зеленая роща и продолжаются работы в сквере у Оперного театра.
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