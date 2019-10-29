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В Свердловской области из-за циклона 25 тыс. человек остались без электроэнергии

29 октябрь 2019 (09:19)

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Свердловской области 28 октября 2019 года из-за прохождения мощного циклона (сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду) 25 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «МРСК-Урала».

Энергетики зафиксировали технологические нарушения на объектах энергоснабжения в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах. В тот же день специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» вернули свет в дома более 10 тыс. жителей Сысертского городского округа.

Восстановительные работы продолжаются в ряде населенных пунктов данной территории, а также в Белоярском и Березовском городских округах.

В настоящий момент в ликвидации последствий непогоды задействовано порядка 150 человек производственного и инженерного персонала, привлечено порядка 40 единиц спецтехники. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

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