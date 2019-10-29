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На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за учений введут реверсивное движение
29 октябрь 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 октября пройдут масштабные учения по ликвидации последствий ДТП в период неблагоприятных погодных условий и интенсивных снегопадах. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
Возле села Волковское на 115 км трассы с 13.00 до 14.00 будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Объехать участок можно будет по региональной дороге, проходящей через Сухой Лог — Новопышминское — Калиновское.
«В мероприятии примут участие специалисты «Уралуправтодора», дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб», — говорится в сообщении.
Возле села Волковское на 115 км трассы с 13.00 до 14.00 будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Объехать участок можно будет по региональной дороге, проходящей через Сухой Лог — Новопышминское — Калиновское.
«В мероприятии примут участие специалисты «Уралуправтодора», дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб», — говорится в сообщении.
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