Новости дня

На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за учений введут реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 октября пройдут масштабные учения по ликвидации последствий ДТП в период неблагоприятных погодных условий и интенсивных снегопадах. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».



Возле села Волковское на 115 км трассы с 13.00 до 14.00 будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Объехать участок можно будет по региональной дороге, проходящей через Сухой Лог — Новопышминское — Калиновское.



«В мероприятии примут участие специалисты «Уралуправтодора», дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:03</span><br /><strong>На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за учений введут реверсивное движение</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 октября пройдут масштабные учения по ликвидации последствий ДТП в период неблагоприятных погодных условий и интенсивных снегопадах. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090936-na-trasse-ekaterinburg-tyumen-iz-za-ucheniy-vvedut-reversivnoe-dvizhenie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: