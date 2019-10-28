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ЦБ зафиксировал повышенный спрос свердловчан на автомобили и турпоездки
28 октябрь 2019 (17:58)
Инфляция в Свердловской области в сентябре 2019 года составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«Более высокий по сравнению с РФ показатель годовой инфляции в Свердловской области (4,8%) сложился в результате повышенного спроса жителей региона на легковые автомобили и туристические поездки в первой половине текущего года. При этом продовольственная инфляция в Свердловской области заметно ниже среднероссийской, в основном за счет развития собственных производств по переработке сельскохозяйственного сырья и присутствия магазинов почти всех крупнейших федеральных операторов сетевого ритейла», — говорится в сообщении.
Отметим, что годовая инфляция в Уральском федеральном округе в сентябре составила 3,7%.
«Более высокий по сравнению с РФ показатель годовой инфляции в Свердловской области (4,8%) сложился в результате повышенного спроса жителей региона на легковые автомобили и туристические поездки в первой половине текущего года. При этом продовольственная инфляция в Свердловской области заметно ниже среднероссийской, в основном за счет развития собственных производств по переработке сельскохозяйственного сырья и присутствия магазинов почти всех крупнейших федеральных операторов сетевого ритейла», — говорится в сообщении.
Отметим, что годовая инфляция в Уральском федеральном округе в сентябре составила 3,7%.
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