Новости дня
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в продукции екатеринбургской компании «Студия Суши»
28 октябрь 2019 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе плановой проверки выявил нарушения санитарного законодательства в компании «Студия Суши» (ул. Уральских рабочих, 79/ Бакинских комиссаров, 48). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Изготовленная пищевая продукция не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю безопасности (обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), золотистый стафилококк); моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции; контроль за соблюдением условий хранения пищевых продуктов в складских помещениях не осуществляется; несвоевременно проводится текущий ремонт; организацией не проводится производственный лабораторный контроль факторов производственной среды и трудового процесса», — говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям в отношении ООО «Студия Суши» составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. руб.
В адрес руководителя юридического лица выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и выявленных нарушений требований законодательства в области технического регулирования.
«Изготовленная пищевая продукция не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю безопасности (обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), золотистый стафилококк); моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции; контроль за соблюдением условий хранения пищевых продуктов в складских помещениях не осуществляется; несвоевременно проводится текущий ремонт; организацией не проводится производственный лабораторный контроль факторов производственной среды и трудового процесса», — говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям в отношении ООО «Студия Суши» составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ, по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. руб.
В адрес руководителя юридического лица выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и выявленных нарушений требований законодательства в области технического регулирования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Роспотребнадзор оштрафовал владельца екатеринбургского кафе на Московской
- Роспотребнадзор обнаружил бактерии кишечной палочки в столовой УрГЮУ
- В Березовском цех по производству мясных полуфабрикатов нарушал режимы хранения продукции
- Высокогорский ГОК оштрафован за нарушения трудового законодательства
- ООО «Хангири» (ресторан японской кухни «Студия суши») оштрафовано за нарушения санитарного законодательства