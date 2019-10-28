Новости дня

Toyota отзывает в РФ более 1 тыс. автомобилей Land Cruiser Prado из-за возможных утечек топлива

28 октябрь 2019 (17:19)

УрБК, Москва, 28.10.2019. В России Toyota отзывает 1 тыс. 153 автомобиля Land Cruiser Prado с дизельным двигателем из-за возможных проблем с топливной трубкой. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Речь идет об автомобилях, реализованных c 12 марта по 18 апреля 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки. Это может привести к утечке топлива и остановке двигателя, что повышает риск возникновения аварийной ситуации», — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. На транспортных средствах будут проверены и в случае необходимости заменены топливные трубки. Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: