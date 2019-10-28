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Более 100 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Более 100 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«В этом году работники ЕВРАЗа поборются за победу в 12 компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Инженерный проектирование», «Реверсивный инжиниринг», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Охрана труда». В объединенную команду Урала и Сибири войдут 12 учеников подшефных школ, впервые в соревнованиях выступят сотрудники старше 50 лет. В деловой программе примут участие руководители ЕВРАЗа», — говорится в сообщении.



На стенде ЕВРАЗа работники компании расскажут о специфике входящих в нее предприятий. Посетители смогут совершить виртуальные экскурсии и увидеть работу шахт, познакомиться с производством колес и рельсов.

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