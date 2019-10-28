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В Свердловской области за три дня задержали 180 нетрезвых водителей
28 октябрь 2019 (16:48)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Свердловской области с 25 по 27 октября сотрудники Госавтоинспекции задержали 180 нетрезвых автомобилистов, из них трое находились в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.
21 водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения уже повторно. Теперь им грозит уже уголовная ответственность. Также были задержаны 32 водителя, у которых имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования они отказались. Они также будут привлечены к административной ответственности. Им грозят штрафы в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления.
«В ходе рейдовых мероприятий было выявлено 111 фактов управления транспортными средствами водителями, никогда не получавшими водительского удостоверения, и 29 фактов, когда за рулем находились граждане, ранее лишенные права управления за грубые нарушения ПДД», — говорится в сообщении.
В Свердловской области только за минувшие выходные зарегистрировано 3 ДТП, спровоцированные нетрезвыми водителями. В результате 1 человек погиб и еще 3 получили травмы различной степени тяжести.
С начала года в 247 автоавариях, совершенных нетрезвыми водителями, 89 человек погибли и еще 317 получили травмы.
21 водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения уже повторно. Теперь им грозит уже уголовная ответственность. Также были задержаны 32 водителя, у которых имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования они отказались. Они также будут привлечены к административной ответственности. Им грозят штрафы в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления.
«В ходе рейдовых мероприятий было выявлено 111 фактов управления транспортными средствами водителями, никогда не получавшими водительского удостоверения, и 29 фактов, когда за рулем находились граждане, ранее лишенные права управления за грубые нарушения ПДД», — говорится в сообщении.
В Свердловской области только за минувшие выходные зарегистрировано 3 ДТП, спровоцированные нетрезвыми водителями. В результате 1 человек погиб и еще 3 получили травмы различной степени тяжести.
С начала года в 247 автоавариях, совершенных нетрезвыми водителями, 89 человек погибли и еще 317 получили травмы.
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