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В Челябинской области глава района обвиняется в мошенничестве при получении бюджетной субсидии в 1,1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.10.2019. На Южном Урале глава района Нагайбакского Виталий Гайсин обвиняется в мошенничестве при получении бюджетной субсидии в 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.



«По версии следствия, обвиняемый в 2018 году, не имея прав на получение государственной субсидии в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» предоставил недостоверные сведения о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий. Незаконно полученными бюджетными средствами в сумме более 1,1 млн руб. мужчина распорядился по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба ведомства.



Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.



Главе района предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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