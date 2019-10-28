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Полицейские задержали в «стерильной зоне» аэропорта Кольцово нетрезвого пассажира

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Полицейские задержали в «стерильной зоне» аэропорта в Кольцово нетрезвого 62-летнего жителя Челябинска.



«Пассажир, ожидая рейса на Москву, употреблял спиртные напитки, в результате представителем авиаперевозчика был составлен акт о нарушении правил поведения, на основании которого пассажир был не допущен к полету», — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Прибывший наряд полиции установил, что мужчина имеет признаки алкогольного опьянения и слабо ориентируется в окружающей обстановке. Правонарушитель был доставлен в Линейный отдел МВД России в аэропорту.



В отношении него возбуждено дело по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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