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В Североуральске после аварии котельные обеспечили газом

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Котельные в Североуральске, где накануне произошла аварийная ситуация на газопроводе высокого давления, обеспечены газом. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».



Вечером 27 октября в результате повреждения лесовозом газопровода низкого давления без газа и теплоснабжения остались Североуральск, поселки Черемухово, Калья Третий Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).



К полудню 28 октября ремонтно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены, начался поэтапный запуск системы.



«В первую очередь газ подан в котельные и промышленным предприятиям. Системы отопления в жилфонде и социальных объектах возобновляют работу. Сегодня же подача газа будет восстановлена в частном секторе, использующем газ для отопления, после чего последуют работы по возобновлению подачи газа в многоквартирные жилые дома с газовыми плитами и проточными водонагревателями», — говорится в сообщении.



Перед запуском газа специалисты проведут контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедятся в безопасной подаче газа.

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