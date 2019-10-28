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В Североуральске после аварии котельные обеспечили газом
28 октябрь 2019 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Котельные в Североуральске, где накануне произошла аварийная ситуация на газопроводе высокого давления, обеспечены газом. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».
Вечером 27 октября в результате повреждения лесовозом газопровода низкого давления без газа и теплоснабжения остались Североуральск, поселки Черемухово, Калья Третий Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).
К полудню 28 октября ремонтно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены, начался поэтапный запуск системы.
«В первую очередь газ подан в котельные и промышленным предприятиям. Системы отопления в жилфонде и социальных объектах возобновляют работу. Сегодня же подача газа будет восстановлена в частном секторе, использующем газ для отопления, после чего последуют работы по возобновлению подачи газа в многоквартирные жилые дома с газовыми плитами и проточными водонагревателями», — говорится в сообщении.
Перед запуском газа специалисты проведут контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедятся в безопасной подаче газа.
Вечером 27 октября в результате повреждения лесовозом газопровода низкого давления без газа и теплоснабжения остались Североуральск, поселки Черемухово, Калья Третий Северный (всего — 2 тыс. 825 жилых домов, 37 тыс. 043 человек и две котельные в Североуральске и поселке Черемухово).
К полудню 28 октября ремонтно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены, начался поэтапный запуск системы.
«В первую очередь газ подан в котельные и промышленным предприятиям. Системы отопления в жилфонде и социальных объектах возобновляют работу. Сегодня же подача газа будет восстановлена в частном секторе, использующем газ для отопления, после чего последуют работы по возобновлению подачи газа в многоквартирные жилые дома с газовыми плитами и проточными водонагревателями», — говорится в сообщении.
Перед запуском газа специалисты проведут контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедятся в безопасной подаче газа.
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