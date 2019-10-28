Новости дня

Средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме в Челябинске составляет 26,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.10.2019. В Челябинске средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме составляет 26,9 тыс. руб., сообщается в исследовании «2ГИС».



В основу легли данные компании о ценах на зимние шины в офлайн-магазинах. Аналитики сервиса сравнили предложения в магазинах 316 торговых сетей и определили самый распространенный радиус шин — R16. Затем рассчитали среднюю цену четырех шипованных шин этого радиуса для всех представленных моделей. Показатель суммировали со средней стоимостью шиномонтажа в 15 городах-миллионниках.



Челябинск занимает 7 место в общероссийском рейтинге по средней стоимости подготовки автомобиля к холодному сезону.



Отметим, средняя сумма обустройства машины в крупных городах России — 27 тыс. 100 руб. Дороже всего сезонные процедуры обойдутся автовладельцам Москвы — 30 тыс. 600 руб. Чуть меньше можно потратить в Санкт-Петербурге — 28 тыс. 500 руб., на третьем месте Новосибирск — 27 тыс. 900 руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:23</span><br /><strong>Средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме в Челябинске составляет 26,9 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 28.10.2019. В Челябинске средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме составляет 26,9 тыс. руб., сообщается в исследовании «2ГИС». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090921-srednyaya-stoimost-podgotovki-avtomobilya-k-zime-v-chelyabinske-sostavlyaet-269-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: