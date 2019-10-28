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Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подешевело на 0,4%
28 октябрь 2019 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. По состоянию на 21 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 509 руб. за кв. м. За месяц показатель снизился на 0,4%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объекты первого и третьего ценового пояса за последние четыре недели подешевели на 0,1%, второго — на 0,4%. Квартиры в Центре Екатеринбурга подорожали на 0,3%, в четвертом ценовом поясе — на 0,5%.
Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в уральской столице стали дешевле на 0,5%. Комнаты подорожали на 0,1%.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 4 месяца.
Объекты первого и третьего ценового пояса за последние четыре недели подешевели на 0,1%, второго — на 0,4%. Квартиры в Центре Екатеринбурга подорожали на 0,3%, в четвертом ценовом поясе — на 0,5%.
Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в уральской столице стали дешевле на 0,5%. Комнаты подорожали на 0,1%.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 4 месяца.
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