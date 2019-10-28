Новости дня

ЦБ зафиксировал повышенный спрос свердловчан на автомобили и турпоездки

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Инфляция в Свердловской области в сентябре 2019 года составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Более высокий по сравнению с РФ показатель годовой инфляции в Свердловской области (4,8%) сложился в результате повышенного спроса жителей региона на легковые автомобили и туристические поездки в первой половине текущего года. При этом продовольственная инфляция в Свердловской области заметно ниже среднероссийской, в основном за счет развития собственных производств по переработке сельскохозяйственного сырья и присутствия магазинов почти всех крупнейших федеральных операторов сетевого ритейла», — говорится в сообщении.



Отметим, что годовая инфляция в Уральском федеральном округе в сентябре составила 3,7%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:43</span><br /><strong>ЦБ зафиксировал повышенный спрос свердловчан на автомобили и турпоездки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Инфляция в Свердловской области в сентябре 2019 года составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090918-cb-zafiksiroval-povyshennyy-spros-sverdlovchan-na-avtomobili-i-turpoezdki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: