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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении 15 МФО и аптек

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Сотрудники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали 25-летнего ранее судимого жителя Омска, который подозревается в совершении 15 грабежей на территории столицы Урала. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



«Так, 23 октября около 15.00 в полицию поступило сообщение от менеджера микрокредитной организации (МФО), расположенной на ул. Шаумяна, 96/1. Женщина сообщила, что к ней в офис зашел неизвестный и, схватив ее за волосы, потребовал деньги. Сотрудница вынуждена была отдать налетчику 10 тыс. 600 руб. Буквально через 2,5 часа аналогичное сообщение поступило из пункта микрозаймов на Родонитовой, 1. Мужчина вновь отобрал деньги у девушки-менеджера, схватив ее за волосы. В этот раз добычей злоумышленника стали 2 тыс. 300 руб. Еще через 2,5 часа жертвой неизвестного грабителя стала фармацевт аптеки, расположенной по адресу Ленина, 70. Там мужчина похитил из аптечной кассы 4 тыс. 050 руб.», — говорится в сообщении.



В раскрытии данных преступлений были задействованы сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу, а также оперативники отделов полиции № 5 и 12. Задержать подозреваемого в преступлениях удалось буквально на следующий день. Благодаря внимательности полицейских подозреваемый был опознан по приметам и доставлен в дежурную часть. Им оказался мужчина, ранее уже судимый за кражи и грабежи. Он пояснил, что прибыл в Екатеринбург около года назад из Омска, где отбывал наказание в исправительной колонии. Временно проживал на ул. Начдива Онуфриева, работал курьером, находя заказы через интернет.



«В ходе дальнейшей работы с задержанным была установлена его причастность к 15 нападениям на различные финансовые организации и торговые точки города. Данные преступления совершались с конца июля 2019 года в различных районах города. Сумма похищенных денежных средств каждый раз варьировалась, но не превышала 15 тыс. руб. Полученные противоправным путем деньги подозреваемый тратил на собственные нужды», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.



В настоящее время по фактам грабежей возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных различными частями статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за подобное преступление может составлять до семи лет лишения свободы. До решения суда задержанный будет находиться под стражей.

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