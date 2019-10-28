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Средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме в Екатеринбурге составляет 27,7 тыс. рублей
28 октябрь 2019 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. В Екатеринбурге средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме составляет 27 тыс. 700 руб., сообщается в исследовании «2ГИС».
В основу легли данные компании о ценах на зимние шины в офлайн-магазинах. Аналитики сервиса сравнили предложения в магазинах 316 торговых сетей и определили самый распространенный радиус шин — R16. Затем рассчитали среднюю цену четырех шипованных шин этого радиуса для всех представленных моделей. Показатель суммировали со средней стоимостью шиномонтажа в 15 городах-миллионниках.
Екатеринбург занимает 4 место в общероссийском рейтинге по средней стоимости подготовки автомобиля к холодному сезону.
Отметим, средняя сумма обустройства машины в крупных городах России — 27 тыс. 100 руб. Дороже всего сезонные процедуры обойдутся автовладельцам Москвы — 30 тыс. 600 руб. Чуть меньше можно потратить в Санкт-Петербурге — 28 тыс. 500 руб., на третьем месте Новосибирск — 27 тыс. 900 руб.
В основу легли данные компании о ценах на зимние шины в офлайн-магазинах. Аналитики сервиса сравнили предложения в магазинах 316 торговых сетей и определили самый распространенный радиус шин — R16. Затем рассчитали среднюю цену четырех шипованных шин этого радиуса для всех представленных моделей. Показатель суммировали со средней стоимостью шиномонтажа в 15 городах-миллионниках.
Екатеринбург занимает 4 место в общероссийском рейтинге по средней стоимости подготовки автомобиля к холодному сезону.
Отметим, средняя сумма обустройства машины в крупных городах России — 27 тыс. 100 руб. Дороже всего сезонные процедуры обойдутся автовладельцам Москвы — 30 тыс. 600 руб. Чуть меньше можно потратить в Санкт-Петербурге — 28 тыс. 500 руб., на третьем месте Новосибирск — 27 тыс. 900 руб.
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